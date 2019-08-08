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Araştırmacılar 0.1 gram ağırlığında küçük bir robot üretti

Araştırmacılar, üzerine basıldığında bile çalışmaya devam eden oldukça hafif mini bir robot geliştirdi.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 14:14..
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Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, 60 kilogramlık bir ağırlığa dayanabilen ve yalnızca 0.1 gram ağırlığında olan yeni bir robot geliştirdiklerini açıkladı. Tıpkı bir böceği andıran bu mini robot, hamam böceklerinden ilham alınarak tasarlandı.

Araştırmacı Liwei Lin, ''İnsanlar, hamam böceklerinin üzerine bastıklarında ayaklarını iyice bastırarak hareket ettirmek zorunda kalır, aksi halde hamam böceği hala hayatta kalabilir ve kaçabilir. Robotumuza yaklaşık 60 kilogramlık bir yük uygulandığında hala hayatta kalabiliyor.'' ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar 0.1 gram ağırlığında küçük bir robot üretti

ELEKTRİK AKIMI İLE ÇALIŞIYOR

Robotun gövdesinde yer alan ince tellere küçük bir kabloyla elektrik veren bilim insanları, robotun gövdesinin hızla eğilip bükülmesini sağlıyor ve böylelikle bu minik robot hareket edebiliyor. Saniyede kendi vücut uzunluğunun 20 katına kadar yol alabilen robot, oldukça hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.

Araştırmacı Yichuan Wu, bu robotun bazı kullanım alanları olabileceğine dikkat çekerek, ''Örneğin herhangi bir depremden sonra büyük makineler ve köpeklerin giremediği boşluklara bu minik robot girerek, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olabilir.'' ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar 0.1 gram ağırlığında küçük bir robot üretti

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