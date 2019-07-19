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Arazisini leyleklere yuva yaptı

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk 8 torun sahibi İsmail Uncu'nun tarlasındaki ağaçlarda 47 leylek yuvası bulunuyor.

AA | 19.07.2019 - 01:45..
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67 yaşındaki İsmail Uncu, 35 yıldır leyleklerin yavrulama döneminde rahatsız olmamaları ve yumurtalarını rahatça koruması için tarlasına girilmesine izin vermiyor.

Uncu, her yıl mart ayında leyleklerin yuvalarına geri geldiğini ve leylekleri yumurtlama zamanı koruma altına aldığını söyledi.

Arazisini leyleklere yuva yaptı

Arazisini leyleklere yuva yaptı

"YUMURTLAMA ZAMANLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Uncu, "Leyleklerin yumurtlama zamanı çok önemli. Özellikle kuş cennetinde bulunan alakargalar, leylek yumurtalarını delerek yiyor. Onun için leylekleri koruma altına almak zorunda kalıyorum. Özellikle yavru çıkarmak için yumurtanın üzerine yatan leyleklerin korkup yumurta üzerinden kalkmaması için tarla içine kimseyi almıyorum." dedi.

Arazisini leyleklere yuva yaptı

Leyleklere ev sahipliği yapan tarlasının ve leyleklerin yaşamının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Uncu, "Geçen yıl yumurtadan yavruların yeni çıktığı dönemde drone ile havadan leylekleri çekmek isteyen turistlere müsaade etmedim." diye konuştu.

Arazisini leyleklere yuva yaptı

"YUVALARINA DÖNDÜKLERİNDE ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Uncu, 35 yıldır leyleklerin arazisinde yuva yaptığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Dört dönümlük arazim 'leylek ormanı' diye anılıyor. Leyleklerin kesinlikle benim tarlada ürün yetiştirmeme bir zararı yok. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Yıllardır bana da alıştılar. Ben tarlada gezerken beni hiç umursamazlar ama başkası girdiği anda korkup yuvalarından kaçıyorlar. Mart ayının 15'inden sonra leyleklerin yolunu gözlüyorum. Her sabah gelmişler mi, gelmemişler mi onları kontrol ediyorum. Yeniden yuvalarına döndüğünde çok mutlu oluyorum. Her yıl leyleklerin yavrularını büyütmelerini hatta uçuş eğitimi vermelerini ilgi ile takip ediyorum."

Uncu, tarlasındaki bazı ağaçlarda 3 veya 4 leylek yuvası bulunduğunu sözlerine ekledi.

Arazisini leyleklere yuva yaptı

Arazisini leyleklere yuva yaptı

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Arazisini leyleklere yuva yaptı

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