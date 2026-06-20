Arda Güler: Allah'ım neden?

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area’da mücadele ettiği Paraguay’a 1-0 mağlup oldu.

Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, turnuvadaki 2. maçını da kaybetti ve dev turnuvaya veda etti.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından milli futbolcular, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kameralar bu sırada Arda Güler'e çevrilirken genç yıldızın yaşadığı üzüntü, yüzüne yansıdı.

"ALLAH'IM NEDEN?"

Maç sonunda ekranlara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in, "Allah'ım neden?" dediği görüldü.

Dünya Kupası'na veda etmenin üzüntüsünü yaşayan genç futbolcunun o anları, kısa sürede gündem oldu.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)