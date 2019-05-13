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Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 işçi yaralandı

Merkeze bağlı Çataldere köyündeki Salduzlar Beton A.Ş’ye ait taş ocağında meydana gelen patlamada 4 kişi ağır yaralandı.

İHA | 13.05.2019 - 00:34..
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Taş ocağında saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamadan dolayı Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı.

112 Acil ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı da Erzurum’a sevk edildi.

Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 işçi yaralandı

VALİDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Vali Mustafa Masatlı, Ardahan Devlet Hastanesi'ne giderek ilgililerden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın kimyasal kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Bu patlama neticesinde yanık şekilde ağır yaralandılar. Tabii ekiplerimiz anında olaya müdahale ettiler. Hastalarımızı Erzurum iline, yanık ünitesine sevk ettik. Kendilerine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İş yeri sahibine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 işçi yaralandı

Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 işçi yaralandı

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