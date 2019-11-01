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Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'da il genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

İHA | 01.11.2019 - 18:55..
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Ardahan'da alçak kesimlerde sağanak etkili olurken, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde arazi beyaz örtü ile kaplandı.

Kasım ayı Posof’a karla geldi VİDEO

DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışının devam ettiği Ardahan'da, Ulgar dağı, Arsiyan dağı, Urema yaylası ve dağ beyazlara büründü. Ilgar Dağı etekleri tamamen beyaza bürünürken, Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

POSOF VADİSİ'NDE EŞSİZ RENKLER

Kasım ayının başlangıcı ile Posof vadisini çevreleyen dağlara beyaz gelinliğini giydi. Ulgar dağı, Arsiyan dağı, Urema yaylası ve dağ beyazlara bürünürken Posof vadisinde renkler canlılığını korumaya hayvanların da otlaklarda otlamaları devam ediyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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