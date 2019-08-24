Arjantin'de polisin tekme attığı saldırgan öldü

Arjantin'de polisin saldırganı durdurma şekli, ülkenin gündemine oturdu.
BIÇAKLI SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN FARK EDİLDİ
Bir kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen bıçaklı saldırgan, elinde bıçağıyla sokak ortasında tek başına dolaşırken polis tarafından fark edildi.
SALDIRGANIN KALBİNE TEKME ATTI
Etrafını saran polisler, saldırganı durdurmak istedi. Arjantinli polislerden biri, adamı durdurmak için saldırganın kalbine tekme attı.
Bıçaklı saldırganı tek tekmede öldüren Arjantinli polis VİDEO
SALDIRGAN ORADA YAŞAMINI KAYBETTİ
Tam bu sırada saldırga,n aldığı darbeyle yere yığıldı ve yaşamını orada yitirdi.