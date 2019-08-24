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Arjantin'de polisin tekme attığı saldırgan öldü

Buenos Aires'in doğusunda bıçaklı bir saldırgan, polis tarafından tekmeyle durduruldu. Saldırgan, kalbine gelen tekme ile hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 24.08.2019 - 10:18..
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Arjantin'de polisin saldırganı durdurma şekli, ülkenin gündemine oturdu.

BIÇAKLI SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Bir kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen bıçaklı saldırgan, elinde bıçağıyla sokak ortasında tek başına dolaşırken polis tarafından fark edildi.

Arjantin'de polisin tekme attığı saldırgan öldü

SALDIRGANIN KALBİNE TEKME ATTI

Etrafını saran polisler, saldırganı durdurmak istedi. Arjantinli polislerden biri, adamı durdurmak için saldırganın kalbine tekme attı.

Bıçaklı saldırganı tek tekmede öldüren Arjantinli polis VİDEO

SALDIRGAN ORADA YAŞAMINI KAYBETTİ

Tam bu sırada saldırga,n aldığı darbeyle yere yığıldı ve yaşamını orada yitirdi.

Arjantin'de polisin tekme attığı saldırgan öldü

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