1,526 kez izlendi

2,825 kez izlendi

Bursa'da husumeti olan kişiyi öldüren zanlıya müebbet

2,436 kez izlendi

4,211 kez izlendi

4,375 kez izlendi

1,419 kez izlendi

1,714 kez izlendi

1 Fenerbahçe'nin Gustavo için Marsilya'ya son teklifi Luiz Gustavo ile anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'ya iki taksit artı bonus parayla toplam 6 milyon euro önerdi.

2 Arjantin'de polisin tekme attığı saldırgan öldü Buenos Aires'in doğusunda bıçaklı bir saldırgan, polis tarafından tekmeyle durduruldu. Saldırgan, kalbine gelen tekme ile hayatını kaybetti.

3 108 MP kameralı Xiaomi Mi Mix 4’ün bazı özellikleri ortaya çıktı Samsung'un 108 MP kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacak Xiaomi Mi Mix 4’ün yeni ortaya çıkan özelliklerini sizler için derledik.

4 Karadeniz yaylaları JÖH'lere emanet Bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

5 Pençe-3 Harekatı başladı Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

6 Karpuzu beğenmeyince satan genci bıçakladı Adana’da seyyar satıcıdan karpuz alan bir kişi, aldığı karpuzun kabak çıktığını ileri sürerek tartıştığı karpuz satan genci bıçakladı.