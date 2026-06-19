Arjantin'in Lionel Messi taktiği ortaya çıktı
Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Lionel Messi'nin farklı renk krampon giymesinin nedeni ortaya çıktı. Arjantinli futbolcuların, yıldız oyuncuyu sahada daha kolay görebilmesi için bu yöntemin tercih edildiği öğrenildi.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise attığı üç golle takımına galibiyeti getiren Lionel Messi oldu.
Yıldız futbolcu, bir kez daha Dünya Kupası sahnesinde tarihe geçen performanslarından birine imza attı.
OYUNCULAR RAHAT GÖREBİLSİN DİYE KRAMPONU FARKLI
Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir detay futbolseverlerin dikkatini çekti.
Arjantinli oyuncuların, sahada Lionel Messi'yi daha rahat görebilmesi için yıldız futbolcunun farklı renk krampon giydiği fark edildi.
MESSI'NİN YERİNİ DAHA HIZLI BULUYORLAR
İddiaya göre Arjantin teknik ekibi ve futbolcuları, oyunun yüksek temposunda Messi'nin sahada daha kolay fark edilmesi amacıyla bu yöntemi tercih ediyor.
Farklı renk kramponlar sayesinde takım arkadaşları, hücum organizasyonlarında Messi'nin yerini daha hızlı tespit edebiliyor.