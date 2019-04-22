İzmir’de özel bir okulda 7. sınıfta okuyan Efe Efdal Günaydın, hem yakın zamanda arkadaşının serviste unutulması ve ölümden dönmesi, hem de 2 yıl önce serviste unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin olayı üzerine bir proje geliştirdi.

"İHMALLER KADERİMİZ OLMASIN ÇOCUKLARIMIZ HAYATTA KALSIN"

Geliştirdiği proje ile araçta unutulan çocuk ölümlerinin önüne geçmeyi hedefleyen Günaydın, “İhmaller Kaderimiz Olmasın, Çocuklarımız Hayatta Kalsın” isminde bir proje tasarlayarak 13. TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge Sergisi Teknoloji Tasarım Dalı’nda birinci oldu.

Arkadaşı serviste unutuldu projesiyle birinci oldu

"ARKADAŞIM ŞANSLIYDI AMA ALPEREN DEĞİLDİ"

Araçlarda ve servislerde çocuk unutulma olaylarının çok sık yaşandığını belirten Efe Efdal Günaydın, “Yakın zamanda bir arkadaşım serviste unutuldu. Çevredeki insanlar durumu fark etti ve servis şoförüne haber verildi. Arkadaşım şanslıydı ama serviste unutulduğu için ölen Alperen Sakin şanslı değildi." dedi.

FAN VE KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞIYOR

Proje için güvenliği yüksek elektronik bir sistem geliştirdiğini ifade eden Günaydın, “Geliştirdiğim sistem, alarma rağmen çevrenin yardıma gelmemesi halinde sensörleri devreye sokuyor. Bir kişinin yaşaması için yeterli olan oksijen seviyesi azaldığında sistem bunu algılıyor, bunun üzerine fan ve klima sistemini devreye sokuyor. Aynı şekilde araçtaki ısı arttığında ve hipertermi riskine neden olduğunda da sistem fan ve klimayı çalıştırarak soğuk hava veriyor, içerideki sıcaklığı da dışarıya tahliye ediyor. Yani sistem, alarm çaldığında kimse duymazsa içerideki kişinin yaşamını devam ettirecek ortamı sağlıyor” diye konuştu.

"KOLAYLIKLA ARAÇLARA YERLEŞTİRİLEBİLİR"

Projesinin birinci gelmesinden çok mutlu olduğunu dile getiren Günaydın, “Oksijen sistemi askeri denizaltılarda, maden ocaklarında kullanılıyor. Kolaylıkla bir araca, servise, toplu taşıma araçlarına da yerleştirilebilir. Maliyeti 5 bin lirayı buluyor ama 12 bin TL’lik bir telefon yüz binlerce satıyorsa, benim 5 bin liralık cihazım neden satılmasın? Benim projem hayat kurtarıyor, telefon ise sadece bir iletişim aracı. Ufak dikkatsizlikler cana mal oluyor. Umarım projem araçlarda kullanılır” ifadelerini kullandı.

Günaydın’ın projesi, Elazığ’da gerçekleşecek ‘Ulusal Sergi’de Ege Bölgesini temsil etmeye hak kazandı.