Arkadaşını öldüren YouTuber tutuklandı

Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen 25 yaşındaki Halil Karakız, sabah saatlerinde aynı yaştaki arkadaşı arkadaşı YouTuber Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti.

İkili arasında, nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.

TAŞLA VURUP, DENİZE ATTI

Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

OLAYI ANI ANINA ANLATTI

Olay sonrasında gözaltına alınan Gökçek, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, 'Gökçek'in gönüllü ifade vererek Karakız'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini' söyledi. Gökçek'in polise verdiği ifadede, "Olay günü Karakız bana küfür etti. Sonrasında tartışma çıktı. Liman'ın mendireğinde bulunan kayalıklarda kavga ettik. Ben de Karakız'ın kafasına taşla vurdum." dediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan Gökçek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

KARAKIZ'IN BABASI: ALACAK-VERECEK MESELESİ

Karakız'ın babası Mehmet Karakız, oğlunun alacak verecek yüzünden öldürüldüğünü söylemişti.