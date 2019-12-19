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Arkadaşını öldüren YouTuber tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arkadaşını başına taşla vurduktan sonra denize atarak öldüren katil zanlısı YouTuber, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 19.12.2019 - 16:55..
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Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen 25 yaşındaki Halil Karakız, sabah saatlerinde aynı yaştaki arkadaşı arkadaşı YouTuber Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti.

İkili arasında, nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.

TAŞLA VURUP, DENİZE ATTI

Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

Arkadaşını öldüren YouTuber tutuklandı

OLAYI ANI ANINA ANLATTI

Olay sonrasında gözaltına alınan Gökçek, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, 'Gökçek'in gönüllü ifade vererek Karakız'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini' söyledi. Gökçek'in polise verdiği ifadede, "Olay günü Karakız bana küfür etti. Sonrasında tartışma çıktı. Liman'ın mendireğinde bulunan kayalıklarda kavga ettik. Ben de Karakız'ın kafasına taşla vurdum." dediği belirtildi.

Arkadaşını öldüren YouTuber tutuklandı

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan Gökçek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

KARAKIZ'IN BABASI: ALACAK-VERECEK MESELESİ

Karakız'ın babası Mehmet Karakız, oğlunun alacak verecek yüzünden öldürüldüğünü söylemişti.

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