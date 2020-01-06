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Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

Adana'da, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan kişi, eve dönüş yolunda otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 06.01.2020 - 11:14..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi girişinde bir arkadaşının cenaze törenine katılan 79 yaşındaki İbrahim Eyi, evine dönerken yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Ezgi K. (28) yönetimindeki 34 BTN 428 plakalı otomobil, İbrahim Eyi'ye çarptı.

Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Eyi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Eyi'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Ezgi K. ise gözaltına alındı.

Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

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