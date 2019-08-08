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Arkadaşlık uygulaması Tinder, 5.2 milyon ücretli aboneye ulaştı

Android ve iOS platformları için geliştirilen popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'in, ücretli abonelik sayısı 5.2 milyonu aştı.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 09:57..
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Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. İki kullanıcının karşılıklı olarak birbirini beğenmesi ve sohbet etmesi üzerine kurulan uygulama, 2019 yılı ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı.

5.2 MİLYON ABONE

Söz konusu rapora göre ikinci çeyrekte 500 binden fazla yeni kullanıcı elde eden Tinder, toplamda 5.2 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaştı. Uygulama, bu sayıyla geçen yıl 3.7 milyon olan abone sayısına 1 yıl içinde 1.5 milyon abone daha eklemiş oldu.

tinder

Tinder'in elde ettiği bu başarı, uygulamanın geliştirici şirketi Match Group hisselerini de artırdı. Son 3 aylık zaman diliminde yüzde 46 gibi oldukça hızlı bir büyüme yaşayan şirket, toplamda 498 milyon dolar gelir elde etti.

TINDER LITE UYGULAMASI BÜYÜMEYE KATKI SAĞLADI

Tinder uygulamasının son 3 ayda gösterdiği başarıda, elbetteki Tinder Lite uygulamasının da oldukça yüksek payı bulunuyor. Normal Tinder uygulamasının daha hafif bir sürümü olan Tinder Lite, geçtiğimiz aylarda birkaç Güneydoğu Asya ve Güney Amerika ülkesinde Android platformlarında yayınlanmış ve daha düşük model telefona sahip kullanıcıların da uygulamayı kullanması sağlanmıştı.

tinder

iOS'A İKİ YENİ ÖZELLİK

Tinder ayrıca, iOS platformunda Premium Tinder Gold ve Plus aboneleri için Read Read ve Super Boost adında iki yeni özellik yayınlamıştı. Read Read özelliği herhangi bir eşleşmede mesajları karşı tarafın okuyup okumadığını kullanıcılara gösterirken, Super Boost özelliği ise kullanıcıların uygulama içinde daha fazla görülebilmesini sağlıyor.

2019'un ikinci çeyreğinde tahminlerin çok üstünde bir gelir elde eden Tinder, yıl sonuna kadar platforma toplamda 1.6 milyon yeni kullanıcı eklemeyi planlıyor.

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