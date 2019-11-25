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Arto, Çağla Şıkel'e cevap verdi

Şarkıcı Arto, kendisine 1 milyon TL'lik tazminat davası açan manken Çağla Şıkel'e sosyal medyadan sert bir yanıt verdi.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 12:30..
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YouTube kanalında mini etekle nasıl oturulup kalkılması gerektiğiyle alakalı video çeken Çağla Şıkel, şarkıcı Arto’nın hışmına uğramıştı.

Arto, Çağla Şıkel'e cevap verdi

Arto, sosyal medya hesabından ünlü manken için “Sen önce göğüslerini göstermemeyi öğret.” sözlerini söylemişti. Şıkel, kendisiyle alakalı edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto’ya ilk olarak uzaklaştırma kararı aldırmış, bununla da yetinmeyip 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Şıkel’e yanıt, Arto’dan geldi.

Arto, Çağla Şıkel'e cevap verdi ViDEO

"GİT KOCANDAN AL"

Arto, Instagram’dan yayınladığı videoda, “Kocasından alamadığı parayı benden alacak herhalde, hayatım onu kocandan alacaksın benden değil. Ona yıllarını verdin bana değil. O yüzden para varsa, parayı kocandan alacaksın, parayı benden almayacaksın. Git kocandan al hadi başka kapıya…” ifadelerini kullanırken, yaptığı paylaşıma ise “Kocandan al parayı, kocandan yüzsüz… Hadi canım başka kapıya! Sen ne utanmaz, ne paragöz bir şey çıktın ya. Yazıklar olsun sana…” notunu düştü.

Arto, Çağla Şıkel'e cevap verdi

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