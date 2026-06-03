Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda seyrine doyulmaz anlar

Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Soğuk ve yağışlı geçen bahar mevsiminin ardından yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgedeki dağ zirvelerini yeniden beyaza bürüdü.

Karla kaplı dağların gölün çevresindeki yemyeşil ormanlarla oluşturduğu manzara, Borçka Karagöl'de güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İLGİ ÇEKİYOR

Bozulmamış doğası, asırlık ormanları ve zengin bitki örtüsüyle her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, aynı anda hem kış hem de yaz mevsiminden izler sunuyor.

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, drone kamerasına yansıyan seyirlik manzarasıyla ilgi odağı oluyor.