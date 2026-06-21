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Artvin’de barajda ceset ihbarının altından cansız manken çıktı

Muratlı Barajı’nda su yüzeyinde ceset olduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi. AFAD ve deniz polisi bölgeye sevk edilirken, yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu, sudaki nesnenin cansız manken olduğu tespit edildi.

DHA DHA
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Artvin’de Muratlı Barajı Gölü’nde su yüzeyinde ayakları görünen bir ceset olduğu yönündeki ihbar, ekipleri harekete geçirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD personeli ile Hopa Deniz Polisi ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

KORKULAN OLMADI

Baraj gölünde dalış gerçekleştiren ekipler, ihbarın ardından yaptıkları incelemede suyun içinde bir cansız manken bulunduğunu belirledi.

Sudan çıkarılan manken, bölgeden kaldırılırken olayın yanlış alarm olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)