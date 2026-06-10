Artvin’de bulunan Deriner Barajı'nda 7 yıl sonra dolusavak kapakları açıldı

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Bereketli yağışlar barajlara can suyu oldu.

Artvin’de son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Çoruh Nehri üzerindeki barajlarda doluluk oranları en üst seviyelere ulaştı.

SU SEVİYESİ YÜZDE 98'E ULAŞTI

249 metre gövde yüksekliğine sahip olan Deriner Barajı'nda su seviyesi yüzde 98'e ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 26’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, barajdaki su seviyesinin dengede tutulması ve enerji üretiminin verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla kontrollü su tahliyesine başlandı.

2019 YILINDAN SONRA İLK KEZ AÇILDI

2019 yılından sonra ilk kez açılan dolusavak kapaklarından büyük bir gürültüyle boşalan su, seyirlik görüntüler oluşturdu.

Dev beton gövdeden kanallara yönlendirilen suyun oluşturduğu beyaz köpükler ve yükselen su bulutları, görsel şölen oluşturdu.

KONTROLLÜ TAHLİYENİN ÖNEMİ

Çoruh Nehri üzerindeki en önemli enerji yatırımlarından biri olan Deriner Barajı'nda gerçekleştirilen kontrollü tahliye işleminin, su seviyesinin güvenli sınırlar içerisinde tutulmasına katkı sağlaması bekleniyor.