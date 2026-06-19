Artvin'de çanta hırsızı kameraya yakalandı

Artvin'in Hopa ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüphelinin iş yerine rahat tavırlarla girdiği, ardından bankonun arkasına geçerek masa üzerinde bulunan çantayı aldığı görüldü.

Şahsın çantayı kendi sırt çantasına yerleştirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden ayrıldığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ POLİSE HABER VERDİ

Olayın fark edilmesinin ardından iş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntüler üzerinden yapılan detaylı inceleme, şüphelinin ilçeye dışarıdan geldiğini ortaya çıkardı.

POLİS KISA SÜREDE İZİNİ SÜRDÜ

Artvin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen görüntüler ve bilgiler doğrultusunda şüphelinin izini sürdü. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen şahıs, kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla bulunan çanta, gerekli işlemlerin ardından iş yeri sahibine iade edildi. Olayın hızlı bir şekilde çözülmesi, çevredeki esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.