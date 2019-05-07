Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Ersun Yanal'ın istediği Kalinic, Moreno ve Soucek'i transfer etmek için harekete geçti.

2

Türkiye kanola üretiminde yükselişte

Türk çiftçisi bu sene de kanolaya "devam" dedi. Yine büyük kısmı Trakya'da olmak üzere kanola ekim alanı 900 bin dekara çıktı.