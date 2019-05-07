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Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Şavşat ilçesinde hafriyat kamyonunun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

İHA | 07.05.2019 - 15:28..
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İlçedeki çevre yolu inşaatında çalışan Aydın Kaya’nın (40) kullandığı 59 PE 133 plakalı hafriyat kamyonu, Şavşat-Ardahan karayolu üzeri Toroslu Kaya mevkisine geldiği sırada yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

UÇURUMA UÇAN ARAÇTAN SAĞ ÇIKAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşamını kaybettiği tespit edilen Kaya’nın cesedi sıkıştığı aracın içinden ilçe jandarma ve AFAD ekiplerince yoğun uğraşlar neticesinde çıkartıldı. Kaya’nın cesedi Artvin Devlet Hastanesi Morgu’na getirildi.
Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'de hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

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