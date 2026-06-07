Artvin'de motosikletli genç feci kazada hayatını kaybetti
Borçak ile Murgul ilçelerini birbirine bağlayan tünelde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki Asım Özdemir yaşamını yitirdi.
Artvin'in Borçka ile Murgul ilçelerini birbirine bağlayan kara yolundaki tünelde feci bir kaza yaşandı.
Söz konusu kaza, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi.
Dün gece saatlerinde yaşanan kazada, R. Kumaş idaresinde ki 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir (26) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Asım Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan R. Kumaş (73) E. Kumaş (71) ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Asım Özdemir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.