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Artvin'de yol vermeme kavgası: 1 yaralı

İki grup arasında trafikte yol vermeme yüzünden çıkan kavgaya, müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

DHA | 13.10.2019 - 15:54..
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Artvin Borçka ilçe merkezinde yaklaşık bir hafta önce iki grup arasında trafikte yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.

BELİNDEKİ KURUSIKI TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı gören bir vatandaş, iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya ateş etti.

Artvin'de 'yol vermeme' kavgası

OLAY YERİNDEKİ POLİS MEMURU KALABALIĞI DAĞITAMADI

Bu sırada olay yerinde bulunan bir polis memuru da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Ancak grup dağılmadı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol sağlandı.

Artvin'de yol vermeme kavgası: 1 yaralı

1 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Artvin'de yol vermeme kavgası: 1 yaralı

Artvin'de yol vermeme kavgası: 1 yaralı

Artvin'de yol vermeme kavgası: 1 yaralı


Artvin'de yol vermeme kavgası: 1 yaralı

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