Ne Afrika, ne Suriye! O bölgeden ülkemize giriş yapıyor; sıkı durun ne varsa geliyor…

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Afrika üzerinden beklenen toz bulutu, yerini bambaşka bir hava olayına bıraktı.
Afrika ve Balkanlar arasında gerçekleşen savaşın galibi belli oldu. Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor.
Ancak yalnız değil! Uzmanlar tarih vererek uyardı. 2 gün boyunca bakın nasıl olacak.
Marmara Bölgesi dikkat!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Bakanlardan gelecek olan hava olayını duyurdu. Cuma ve Cumartesi günü rüzgar, gri gökyüzü ve yağmur bizleri bekliyor. Özellikle Marmara'da yaşayanlar üşüyebilir.
Hava Forum uyarısında şu sözleri kullandı:
"Afrika - Balkanlar mücadelesini Balkanlar kazandı. Cuma ve cumartesi ülkenin büyük bir kısmında gri gökyüzü, yağmur, rüzgar bekleniyor. Özellikle poyraz Marmara'da üşütecek."