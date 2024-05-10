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Ne Afrika, ne Suriye! O bölgeden ülkemize giriş yapıyor; sıkı durun ne varsa geliyor…

Ne Afrika, ne Suriye! O bölgeden ülkemize giriş yapıyor; sıkı durun ne varsa geliyor… Afrika tozlarına hazırlanmıştık, bambaşka bir şey geliyor. Savaşın kazananı Balkanlar çıktı. Uzmanlar tarih vererek uyardı. Yağmur, rüzgar, gri gökyüzü ne varsa geliyor...