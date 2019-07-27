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Aşırı hızlı araç makas attı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da aşırı hız yapan bir otomobil, önünde seyreden bir başka otomobile makas attı. Yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait taşlara çarpan araç sürücüsü, hayatını kaybetti.

İHA | 27.07.2019 - 11:20..
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Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde önünde bulunan bir otomobile makas atamaya çalışan 21 EG 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan taş ve tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı.

Kazada sürücü ve aynı araçta olan oğlu, yaralandı.

Aşırı hızlı araç makas attı: 1 ölü, 1 yaralı

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine giderek müdahalede bulunurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve durumu ağır olan sürücü, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kazanın şiddetiyle koltuğunda altına sıkışan çocuk ise yine vatandaşlar tarafından çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aşırı hızlı araç makas attı: 1 ölü, 1 yaralı

BABA ÖLDÜ, OĞLUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar ambulansla Dicle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan oğlunun tedavisi ise sürüyor.

Aşırı hızlı araç makas attı: 1 ölü, 1 yaralı

İKİ ARACA MAKAS ATTI

Kendisine makas atarak ilerlediğini öne süren araç sürücüsü İbrahim Aydın, "Seyrantepe inişinde kaza yapan araç; bana makas attı, sonra gelip bir başka aracada makas attı ve gördüğünüz gibi yol kenarında bulunan taşlara çarptı. Araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardık, araçta sıkışan çocuğu da koltuğun altında bulduk ve ambulansa taşıdık." dedi.

Aşırı hızlı araç makas attı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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