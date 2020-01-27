taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9465
Euro
6.5546
Altın
1582.46
Borsa
121355.33
Gram Altın
302.449
Bitcoin
51623.09

Asker çorabını çıkartıp depremzedeye giydirdi

Bir asker, depremzedenin ayağında çorap olmadığını fark etti. Asker ayağındaki çorabı çıkartıp, depremzedeye giydirdi.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 15:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

d

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik deprem, kent merkezlerinin yanı sıra köyleri de vurdu.

Hasarın büyük olduğu köylerden biri Elazığ’a bağlı Çevrimtaş köyü.
Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde, bütün evler ve ahırlar yıkıldı.

Deprem ile birlikte haritadan silinen köyde, onlarca hayvan da telef oldu.

Asker çorabını çıkartıp depremzedeye giydirdi

SOĞUK HAVADA ASKERDEN İÇİMİZİ ISITACAK HAREKET

Artçı depremlerin merkez üssü olan Çevrimtaş köyündeki 13 hanenin 10’u deprem nedeniyle yıkılırken, diğerleri kullanılamaz hala geldi.

Independent'ten İlyas Akengin'in haberine göre; enkaz altında kalan hayvanların çıkartılması için çalışmalar sürerken, bir asker, ateş önünde ısınan bir depremzedenin yanına gelerek durumunu sordu.

Asker çorabını çıkartıp depremzedeye giydirdi

Depremzedenin ayağında çorap olmadığını fark eden asker, ayağındaki çorabı çıkartıp depremzedeye kendi elleriyle giydirdi.

Askerin küçük ama anlamı büyük hareketi nedeniyle duygulanan depremzede, gözyaşlarına hakim olamadı.

Asker çorabını çıkartıp depremzedeye giydirdi

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da yol kesen taksiciler
İstanbul'da bir turizm şirketine ait aracın, otelden aldığı yolcusunu Sapanca'ya götürdüğü sırada taksiciler tarafından yolu kesildi.
Battalgazi ilçesinde de depremin yaraları sarılıyor
Deprem bölgesini gezen yetkililer, depremin yaralarının kısa sürede sarılacağını ifade ederek vatandaşların sorunlarını dinlediler.
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonlarda, 73 şüpheli gözaltına alındı.
Geri gitmeye çalışan sürücü, ters düştü
Trabzon'da geri kayarak yola düşen araç, duvarda asılı kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

391
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

281
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

188
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

75
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

287
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

29
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir