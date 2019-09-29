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Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

Yunan ordusunda yeterli postal ve üniforma bulunamadığı için askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvurularını bir sonraki döneme kaydırdı.

İHA | 29.09.2019 - 01:31..
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Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal, üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırdı.

Askerliğini yapmak isteyen gençlere bu sefer Yunan ordusu yetersiz kaldı.

Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvurularının bir sonraki döneme kaydırıldı.

HÜKÜMETİN SAVUNMASI: HERKES ASKER OLMAK İSTİYOR

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Şu anda ordunun destek verebileceğinden daha fazla askeri birliklere katılmak isteyenler var" açıklamasını yaptı.

Yunan gazetesi askeri kaynakları ise Yunan ordusunun bu kadar fazla askerin yemek ve giyim ihtiyacını karşılayamayacağını belirtti.

Resmi rakamlara göre Yunan kara kuvvetlerinde subaylarla beraber toplam 93 bin 500 kişi bulunuyor. Yılda yaklaşık 60 bin gencin askerlik yaptığı belirtiliyor.

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