İstanbul'un Şişli ilçesinde toplanan bir grup, asker uğurlaması için bir araya gelerek trafiği birbirine kattı.

Yolda ilerleyen ve seyir halindeyken araçların camlarından çıkan şehir magandaları, tehlikeye aldırmadan trafikte ilerledi.

TÜNELDE YOL KAPATTILAR

Bir süre sonra yolda durarak trafiği aksatan konvoy, daha sonra Kağıthane Tüneli'ne doğru ilerledi. Şehir magandaları tünelde kısa bir ilerleyişin ardından durup, yolu kapattı.

İstanbul'da, asker uğurlamak için tüneli kapattılar ViDEO

DRİFT ATTILAR

Magandaların, daha sonra yanlarındaki motosikletle abartı egzozla ses çıkarıp drift attıkları öğrenildi. Şehir magandalarının tehlike içeren bu davranışlarına, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.