AA & Ensonhaber
Kurban Bayramı bu yıl 15 Haziran Cumartesi günü ile 19 Haziran Çarşamba günleri arasında...
Kurbanlık hayvanların ise bu yıl erken satışına başlandı..
Kurbanlıklar satışa çıktı
Bayrama haftalar kala Ankara'da kurbanlıklar satışa çıktı..
Ancak hayvan fiyatlarındaki artışlar gözden kaçmadı.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatlarındaki artış cep yakıyor..
Küçükbaş 20 bin, büyükbaş 250 bin lira
Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ila 250 bin lira arasında satışa sunuldu.
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