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Ankara'da kurbanlıklar satışa çıktı

Ankara'da kurbanlıklar satışa çıktı Çubuk'taki hayvan pazarında küçükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ila 250 bin lira arasında satışa sunuldu.