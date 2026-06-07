Astroloji Danışmanı Nihan Urel Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haritasını anlattı

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Ensonhaber YouTube kanalı adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel konukları ile gerçekleştirdiği programlar ile gündemi belirleyen kanal birçok konuda öncü rol üstleniyor.

Başarılı yorumlarıyla herkesin severek takip ettiği bir isim olan Nihan Urel, kanala konuk olarak İlker Koçun sorularını yanıtladı.

GÜZEL GÜNLER YOLDA MI

Yorumları ile sık sık sosyal medyada gündem olan Urel, önümüzdeki günlerde nasipli ve güzel günlerin olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Urel'in yanıt verdiği bir diğer soru ise 'Yatırım yapmak için doğru zaman ne zaman?' oldu.

TÜRKİYE'NİN VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HARİTASI

Öte yandan programda Türkiye'nin geleceğine ilişkin de konuşan Urel, bu konuda bazı olumlu gelişmelerin olacağının sinyalini verdi.

Urel ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump'ın haritasından da bahsetti.

YENİ FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR GÜNDEME GELİR Mİ

Son dönemde Türkiye'de gündem olan geriye dönük ortaya faili meçhul cinayet ve olaylara da değinen Urel, önümüzdeki günlerde bunlara yenilerinin eklenip eklenmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Urel programda son olarak ise 'Merkür retrosu ne zaman başlıyor?' sorusunu cevapladı.