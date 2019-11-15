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Astsubay çift nikaha üniformalarıyla geldi

Afyonkarahisar'da evlenen astsubay çiftin, nikah salonuna askeri üniformalarıyla gelmeleri dikkat çekti.

İHA | 15.11.2019 - 17:40..
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Afyonkarahisarlı iki astsubay çift bugün Afyonkarahisar Belediyesi Nikah Salonunda dünya evine girdiler.

Astsubay çiftlerin nikah salonuna askeri üniformayla gelmeleri davetlilerin şaşırmasına neden oldu.

NİKAHI BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Kırıkkale'de görevli Jandarma Astsubay Sultan Erikçi ile Hakkari’de görevli Jandarma Astsubay Kadir Aktaş’ın nikahlarını Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kıydı.

Astsubay çift nikaha üniformalarıyla geldi

ŞAHİTLER DE ÜNİFORMAYLA GELDİ

Şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız yaptı. Şahitlik yapan Çömez ve Yıldız'ın da nikah törenine resmi üniformalarıyla katılmaları dikkatlerden kaçmadı. Vatanın yılmaz bekçileri asker çift, kıyılan nikahın ardından hayatlarını birleştirdi.

Astsubay çift nikaha üniformalarıyla geldi

Astsubay çift nikaha üniformalarıyla geldi

Astsubay çift nikaha üniformalarıyla geldi

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