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Atakule'ye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için forma asıldı

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'ye milli takım forması asıldı.

AA AA
Atakule'ye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için forma asıldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL öncesi Çankaya ilçesinde bulunan Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'de, milli takıma destek verildi.

FORMA ASILDI

Bu kapsamda, binaya büyük ebatlarda A Milli Takım forması yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)