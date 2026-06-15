Atakule'ye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için forma asıldı
2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'ye milli takım forması asıldı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL öncesi Çankaya ilçesinde bulunan Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'de, milli takıma destek verildi.
FORMA ASILDI
Bu kapsamda, binaya büyük ebatlarda A Milli Takım forması yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)