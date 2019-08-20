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Ataşehir'de çöp ev temizlendi

Çöp biriktirildiği fark edilen ev, belediye ekiplerince temizlendi.

AA | 20.08.2019 - 15:23..
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Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi Cem Sultan Sokak'ta bulunan 4 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Ataşehir'de çöp ev temizlendi

EKİPLER EVİN ÇÖP DOLU OLDUĞUNU GÖRDÜ

Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, giriş ve 1. kattaki evlerin çöplerle dolu olduğunu gördü.

Ataşehir'de 'çöp evde' temizlik VİDEO

ÇÖPLER KAMYONLARA YÜKLENDİ

Ev sahibi ile eşinin ve çocuklarının dışarı çıkarılmasının ardından çöpler, belediye temizlik işçileri tarafından kamyonlara yüklendi. Çöplerin taşınmasının ardından belediye ekipleri, evde ilaçlama yaptı.

Ataşehir'de çöp ev temizlendi

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