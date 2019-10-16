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Ataşehir'de kadın doktor apartmanın 8. katından düştü

8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 08:49..
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İstanbul Ataşehir Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

EŞİ VE KOMŞULARI SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ataşehir'de kadın doktor apartmanın 8. katından düştü

PSİKOLOJİK DURUMLARI VARDI İDDİASI

Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı bildirildi. İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.

Ataşehir'de kadın doktor apartmanın 8. katından düştü

Ataşehir'de kadın doktor apartmanın 8. katından düştü

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