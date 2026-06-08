Ataşehir'de taksi, şantiye çukuruna düştü

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Dün saat 19.00 sıralarında, İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde seyir halindeki ticari taksinin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak yol kenarında bulunan şantiye alanına yöneldi.

Şantiyeyi çevreleyen sac trapez bariyerleri aşan taksi, bölgede yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında açılan derin kazı çukuruna düştü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplerine bildirdi.

DOĞALGAZ BORU HATTINDA HASAR OLUŞTU

Araç çukura düştüğü sırada, bölgede bulunan doğalgaz boru hattına da zarar verdi. Yaşanan hasarın ardından olası gaz kaçağı ve patlama riskine karşı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların bölgeden uzak tutulmasını sağladı.

YARALI TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araç içerisinde yaralanan taksi sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan sürücü, tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İGDAŞ EKİPLERİNDEN YOĞUN MESAİ

Doğalgaz hattında meydana gelen hasarın ardından İGDAŞ ekipleri, bölgede kapsamlı inceleme başlattı. Olası bir gaz sızıntısına karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, hattın kontrol altına alınması için teknik çalışma yürütüldü.

Yetkililer, çevrede yaşayan vatandaşların güvenliği için tüm önlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

TAKSİ ÇUKURDAN ÇIKARILDI

Kaza sonrası şantiye çukurunda kalan ticari taksi, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Vinç ve çekici desteğiyle kurtarılan araç, daha sonra inceleme yapılmak üzere bölgeden kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Sürücünün kontrolü nasıl kaybettiği ve kazaya, yol açan etkenlerin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.