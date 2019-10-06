taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

Ataşehir'de yol çöktü

Örnek Mahallesi'nde gece saatlerinde yol çöktü. Park halindeki bir araç, çöken kısmın içinde kaldı. Araç vinç sayesinde kurtarıldı.

DHA | 06.10.2019 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ataşehir'de Örnek Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi.

Park halindeki otomobilin arka kısmı çöken yolun içinde kaldı. Yolun çöktüğünü fark eden vatandaşlar önce aracın sahibini aradı, ardından ekiplere haber verdi.

Ataşehir'de yol çöktü

"ARABANI KURTAR DİYE BENİ ARADILAR"

Otomobilin sahibi Orhan İpek, "Gece arkadaşlar telefonla beni aradılar, arabanı kurtar diye. Çıktım arabamı çekemedim çünkü yol çökmüş. O saatten beri belediyeyi bekliyoruz burada. Saat üçte mi oldu, dört mi oldu bilmiyorum. Ön tarafta da boşluk olduğu için araç düşecek diye bıraktım. Hiç dokunmadım. Çekiciyi bekliyoruz yani. Yağmur yağsa çökmüştü orası da araba aşağıya inmişti. Allahtan yağmur durdu. Ben 42 senedir buradayım daha önce çökme olmamıştı." ifadelerini kullandı.

"BETON TAZE, İKİ GÜN OLDU"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Soydaş, birkaç gün öncesine kadar çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Bu yağmur suyu kanalını belediye yaptı. 15-20 gündür burada çalışma var. Çalışma bitti, kapatma işlemine geçtiler. Beton attılar, üstüne asfalt atacaklardı. Beton taze, iki gün oldu, kurusun diye bekliyorlar. Yoksa çalışıyorlardı yani, yapılıyordu. O konuda kimseye bir şey diyemeyiz." dedi.

Ataşehir'de yol çöktü

MAHALLE SAKİNLERİ ARACI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Yolun çöktüğü bölgede otomobilin çukurdan çıkarılması için uygun çekici aracı beklenirken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla aracı hareket ettirmeye çalıştı. Birkaç kişi aracın arka kısmını çukurdan çıkarmayı denese de başarılı olamadı. Çekici aracının da otomobili çukurdan çıkaramayacağı anlaşılınca bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı.

Trafik polisleri diğer araçları güvenlik gerekçesiyle sokaktan uzaklaştırdı. Bölgeye gelen vinç yapılan çalışmalar sonucunda iki saatin sonunda otomobili çukurdan çıkardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

235
1 milyon liralık ödülün vergisi

1 milyon liralık ödülün vergisi

138
Zamlar ve işsizliği Ekrem İmamoğlu'na bağlayan vatandaş

Zamlar ve işsizliği Ekrem İmamoğlu'na bağlayan vatandaş

384
ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

228
Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı

Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı

15
İstanbul'daki polisler spora başlıyor

İstanbul'daki polisler spora başlıyor

225
1 milyon ödülün verildiği yarışmayla ilgili konuşulanlar

1 milyon ödülün verildiği yarışmayla ilgili konuşulanlar

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir