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Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Yeni yılı İstanbul'da geçirmek için şehre akın eden yerli ve yabancı turistlerin, Atatürk Havalimanı'ndaki bekleme kuyruğu terminal dışına kadar taştı.

İHA | 01.01.2019 - 15:32..
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Atatürk Havalimanı’nda, yılbaşı öncesinde olduğu gibi yeni yılın ilk gününde de yoğunluk yaşandı. 2019’a İstanbul’da giren yolcular, dönüş yapmak için yine hava ulaşımını tercih edince, terminaldeki kontrol noktalarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Özellikle, Dış Hatlar Terminali'ne giden yolcu katındaki giriş noktalarında yolcu yoğunluğu nedeniyle kuyruk, terminal dışına kadar ulaştı.

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

"BU KALABALIĞI BEKLEMİYORDUM"

Yılbaşını İstanbul’da geçirmek üzere Almanya’dan gelen Sevilay Keskin, “Biz arkadaşlarla birlikte Manheim’den geliyoruz. Yılbaşı için geldik. Bir hafta burada kaldık, şimdi de dönüyoruz. Tatilimiz çok güzeldi. Bu kalabalığı beklemiyordum. Bu kadar çok kalabalık olacağını hiç sanmamıştım.” değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu VİDEO

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

"BU KADAR OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİK"

Yılbaşı tatili için Türkiye’ye gelen Hindistanlı turist Munish Gupta ise “Tatilimiz harikaydı. Kapadokya’ya gittik, oradan Kuşadası’na geçtik. Oradan da İstanbul’a döndük. Yeni yıla burada girdik. Çok güzel geçti. Havalimanında bu kadar büyük bir yoğunluğu beklemiyorduk. Turistlerin döneceğini bekliyorduk ancak bu kadar olacağını tahmin etmedik.” diye konuştu.

Öte yandan, havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarındaki polisler de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttu.

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

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