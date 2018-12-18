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Atatürk'e hakaret eden polislik öğrencisi okuldan atıldı

Karabük'te arkadaşlarıyla sohbet ederken, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ.Ö. serbest kaldı, ancak okuldan atıldı.

DHA | 18.12.2018 - 13:55..
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Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü olan 10 Kasım günü Zopran Köyü'ndeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö., iddiaya göre Atatürk'e hakaret etti.

SERBEST KALDI

Arkadaşları, bu durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber verdi. Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. İ.Ö., avukatının tutukluluğa yaptığı itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı.

Atatürk'e hakaret eden polislik öğrencisi okuldan atıldı

OKULDAN ATILDI

Yeniden okula dönen İ.Ö.'nün, hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda  polis okuluyla ilişkisi kesildi.

Atatürk'e hakaret eden polislik öğrencisi okuldan atıldı

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