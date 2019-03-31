Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

Gobi, mevsimler arası hızlı sıcaklık değişimleriyle dünyanın en zorlu hava koşullarından birine sahip. Böyle bir çölün ortasında göl görmek inanılır şey olmasa gerek. Öyle ki, Gobi Çölü'ndeki bu vahayla karşılaşanlar, serap gördüğünü sanıyor.

ÇÖL ÇİN'DE AMA MOĞOLİSTAN'I DA KAPSIYOR

Gobi, dünyanın en büyük çöllerinden biri. Çöl, hem kuzey ve kuzeybatı Çin'in bir bölümünü hem de güney Moğolistan'ı kapsıyor. Çin'in kuzey bölgesinden Güney Doğu Moğolistan'a bin 500 kilometre boyunca uzanan şerit, İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz'in bir araya geldiği bölgeleri işgal ediyor.

Göl bir hilal şeklinde olduğundan, insanlar buraya Yueyaquan Gölü (Crescent Moon Gölü) yani hilal gölü diyor.

İKİ BİN YILLIK VAHA

Dunguang kentinin 6 kilometre güneyinde yer alan göl, 2000 yıllık çölün içerisinde yarım ay şeklinde ve çölün ortasında yer almasına rağmen yeşilliğini ve doğal yapısını korumaya devam ediyor. 218 metre uzunluğa sahip olan göl 54 metre de genişliğe sahip.

MUHTEŞEM BİR ZITLIK

Gobi Çölü dinazorlarıyla bilinir. Bu güne dek bulunan ilk fosilleşmiş dinozor yumurtasının yanı sıra diğer birçok önemli fosil keşiflerine ev sahipliği yapmış. Çöl, sadece dinozor türlerinin keşfi ile değil, aynı zamanda zengin doğal kaynakları ile de ünlü: Bakır, altın ve kömür yatakları bakımından da zengin.

Manzara insanı gerçekten etkiliyor...

DEVE TURU VAR, ATV SÜRÜŞÜ VAR...

Göl ve çevresi, deve ve 4x4 turlarıyla dolu; bölge turistler arasında oldukça popüler. Birçok turist, kum tepelerinin zirvesine ulaşmak için düzenlenen deve turlarına katılıyor.