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Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

Çin'in Dunhuang kentinin güneyinde yer alan Gobi Çölü'ndeki Crescent Gölü istifini bozmadan yüzyıllardır çölün ortasında duruyor.

Özel İçerik | 31.03.2019 - 14:25..
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Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Gobi, mevsimler arası hızlı sıcaklık değişimleriyle dünyanın en zorlu hava koşullarından birine sahip. Böyle bir çölün ortasında göl görmek inanılır şey olmasa gerek. Öyle ki, Gobi Çölü'ndeki bu vahayla karşılaşanlar, serap gördüğünü sanıyor.

ÇÖL ÇİN'DE AMA MOĞOLİSTAN'I DA KAPSIYOR

Gobi, dünyanın en büyük çöllerinden biri. Çöl, hem kuzey ve kuzeybatı Çin'in bir bölümünü hem de güney Moğolistan'ı kapsıyor. Çin'in kuzey bölgesinden Güney Doğu Moğolistan'a bin 500 kilometre boyunca uzanan şerit, İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz'in bir araya geldiği bölgeleri işgal ediyor.

Göl bir hilal şeklinde olduğundan, insanlar buraya Yueyaquan Gölü (Crescent Moon Gölü) yani hilal gölü diyor.

Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

İKİ BİN YILLIK VAHA

Dunguang kentinin 6 kilometre güneyinde yer alan göl, 2000 yıllık çölün içerisinde yarım ay şeklinde ve çölün ortasında yer almasına rağmen yeşilliğini ve doğal yapısını korumaya devam ediyor. 218 metre uzunluğa sahip olan göl 54 metre de genişliğe sahip.

Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

MUHTEŞEM BİR ZITLIK

Gobi Çölü dinazorlarıyla bilinir. Bu güne dek bulunan ilk fosilleşmiş dinozor yumurtasının yanı sıra diğer birçok önemli fosil keşiflerine ev sahipliği yapmış. Çöl, sadece dinozor türlerinin keşfi ile değil, aynı zamanda zengin doğal kaynakları ile de ünlü: Bakır, altın ve kömür yatakları bakımından da zengin.

Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

Manzara insanı gerçekten etkiliyor...

Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

DEVE TURU VAR, ATV SÜRÜŞÜ VAR...

Göl ve çevresi, deve ve 4x4 turlarıyla dolu; bölge turistler arasında oldukça popüler. Birçok turist, kum tepelerinin zirvesine ulaşmak için düzenlenen deve turlarına katılıyor.

Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

Photoshop değil: Çöl ortasında hilal gölü

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