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Ateş yakan piknikçiler yangın çıkardı

Samsun'da pikniğe gelen ailenin yaktığı ateş orman yangınına neden oldu.

İHA | 07.07.2019 - 16:34..
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Piknik yapmak için baraj kenarına gelen bir aile ateş yaktı. Yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımlardan ormanlık alanda yangın çıktı.

KURU OTLAR TUTUŞTU

Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki ağaçlara sıçradı. Yangını gören diğer piknikçiler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verirken, ağaçlardan çıkan kıvılcımlar yolun karşı tarafına sıçrayarak kuru otları tutuşturdu.

Yangına müdahale eden duyarlı vatandaşlar olası bir faciayı önlediler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken, Orman İşletmesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangını çıkartığı iddia edilen piknikçileri belirlemek için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ateş yakan piknikçiler yangın çıkardı

Ateş yakan piknikçiler yangın çıkardı

Ateş yakan piknikçiler yangın çıkardı

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