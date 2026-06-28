Atletico Mineiro futbolcuları, Fred için seferber oldu

Atletico Mineiro'nun, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Brezilya ekibinde forma giyen Renan Lodi ve Leo Duarte, sarı-lacivertli futbolcuyu transfer için ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı.

"FRED KONUSUNDA KONUŞMAKTAN YORULDUM"

Brezilya Milli Takımı'ndan Fred ile arkadaşlığı bulunan Renan Lodi, yıldız futbolcuyla sürekli konuştuğunu belirterek, "Fred konusunda artık onunla konuşmaktan yoruldum. Yaklaşık 5 gün önce kendisine, 'Lütfen gel, bize çok yardımcı olacaksın' dedim. Galo'ya gelirse çok mutlu olurum. Milli Takım'da arkadaş olduk. Onu ikna etmeye çalışmaktan yorulduk." ifadelerini kullandı.

"ATLETICO MINEIRO'YA GELMEK ONUN HAYALİ"

Daha önce Türkiye'de Başakşehir forması giyen Leo Duarte de Fred ile transfer sürecinde görüştüğünü söyledi.

Duarte, "Fred'i tanıyorum, buraya transfer sürecimde birkaç kez konuştuk. Atletico Mineiro'ya gelmek onun hayali. Bana çocukluğundan beri Atletico taraftarı olduğunu söyledi. Ancak bu sadece ona bağlı değil. Bana, 'Bana kalsa çoktan oradaydım' dedi. Fakat Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama gelmesini isterim çünkü çok iyi bir oyuncu." dedi.

EN BÜYÜK ENGEL SÖZLEŞMESİ

Ge Globo'nun haberinde, Atletico Mineiro'nun transferdeki en büyük engelinin, Fred'in Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunması olduğu aktarıldı.

Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği, Brezilya temsilcisinin ise yüksek bonservis bedelleri ödeyecek ekonomik güce sahip olmadığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maça çıktı.

Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistle mücadele etti.