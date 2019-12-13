Atlı hafızlar Kur'an okudu

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba'nın Türbesi'nde düzenlenen törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum'da görevli hafızların Kur'an okumaya başladığı törende Müftü Hasan Hüsnü Sula da dua etti.

BİR AY SÜRDÜ

Her toplumun geleneği bulunduğu, Erzurum'un en güzel geleneklerinden birinin de Binbir Hatim olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bugün sabah saatlerinde başlayan Kur'an okumanın bir ay süreceğini söyledi.

4 HAFIZ TÖRENDE KUR'AN OKUDU

Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu tepede Kur'an okumaya başlayan atlı 4 hafız, tören alanına indi. Tarihi geleneği başlatan hafızlar, protokolün tören alanından ayrılmasıyla ellerindeki Kur'an-ı Kerim'leri okuyarak, şehri dolaşmaya başladı.

ULU CAMİ'DE SONA ERECEK

Erzurum'da 487'ici kez başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğiyle merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'deki camilerde Kur'an okunacak. 'Binbir Hatim' geleneği; Ocak 2020'de Ulu Cami'de okunacak hatim duasıyla sona erecek.