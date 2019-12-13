taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7818
Euro
6.4626
Altın
1471.35
Borsa
111289.4
Gram Altın
273.775
Bitcoin
41827.21

Atlı hafızlar Kur'an okudu

Erzurum'u doğal afetlerden koruması için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim’ geleneği, kar yağışı altında başladı.

DHA | 13.12.2019 - 12:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba'nın Türbesi'nde düzenlenen törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum'da görevli hafızların Kur'an okumaya başladığı törende Müftü Hasan Hüsnü Sula da dua etti.

Atlı hafızlar Kur'an okudu

BİR AY SÜRDÜ

Her toplumun geleneği bulunduğu, Erzurum'un en güzel geleneklerinden birinin de Binbir Hatim olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bugün sabah saatlerinde başlayan Kur'an okumanın bir ay süreceğini söyledi.

Atlı hafızlar Kur'an okudu

4 HAFIZ TÖRENDE KUR'AN OKUDU

Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu tepede Kur'an okumaya başlayan atlı 4 hafız, tören alanına indi. Tarihi geleneği başlatan hafızlar, protokolün tören alanından ayrılmasıyla ellerindeki Kur'an-ı Kerim'leri okuyarak, şehri dolaşmaya başladı.

Atlı hafızlar Kur'an okudu

ULU CAMİ'DE SONA ERECEK

Erzurum'da 487'ici kez başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğiyle merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'deki camilerde Kur'an okunacak. 'Binbir Hatim' geleneği; Ocak 2020'de Ulu Cami'de okunacak hatim duasıyla sona erecek.

Atlı hafızlar Kur'an okudu

Atlı hafızlar Kur'an okudu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıklıyor

802
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

306
Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

426
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

119
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

82
Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'da fuhuşa harcanan para

154
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir