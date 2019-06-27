ATM'de açık çıktı, güvenlik görevlisi kovuldu

Bursa'da, ATM kasasındaki 7 bin liralık açığın peşine düşen banka şubesi, 15 yıldır bankada çalışan güvenlik görevlisinin, kamera açılarını değiştirdiğini tespit etti.

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan güvenlik görevlisi, iş akdinin ortada hiçbir haklı gerekçe yokken ATM alanını ve ATM anahtarlarının bulunduğu çekmeceyi gören kameraların açılarını değiştirdiği iddiasıyla kovulduğunu öne sürdü.

4 yıllık dava sonunda 7 bin liralık kayıtan mesul tutulan güvenlik görevlisi, tazminatsız olarak kovuldu.

7 BİN TL AÇIK VERDİ, KOVULDU, İŞE İADESİNİ İSTEDİ

Güvenlik görevlisi, ATM'de meydana gelen toplam 7 bin lira kasa noksanının tespit edilememesine ve bu nedenle bankanın zarara uğramasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle atıldığını, bu nedenle işe iadesini istedi.





KAMERALARIN AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞ

Mahkemede savunma yapan davalı banka avukatı ise davacının 7 bin TL ATM de kasa açığı meydana geldiğini, bunun üzerine banka teftiş birimi tarafından inceleme başlatıldığını söyledi. Davacının çalıştığı şubede kamera açıları ile oynadığının belirlendiğini, ATM’lerin kameranın tam olarak görüş açısının dışında kalmasını sağlayana kadar kamera açısını bozduğunu iddia etti.

ANAHTARIN OLDUĞU ÇEKMECEĞİ GÖREN KAMERAYI DA ÇEVİRMİŞ

ATM anahtarlarının bulunduğu çekmeceyi gören kamera açılarını da bozduğunu, bu hususların müfettiş raporunda açıkça tespit edildiğini ve kamera kayıtları ile de sabit olduğunu anlattı. Yapılan bu tespit üzerine davacının savunması alınmak üzere şubeye çağırıldığını, ancak davacının yapılan çağrılara cevap vermediğini kaydetti.





YARGITAYIN EMSAL KARARI: TAZMİNATSIZ KOVULDU

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında alınan raporda davacının, davalıya ait bankamatiğe müdahale ettiğinin ya da bankamatikten para aldığının görünmediğine dikkat çeken mahkeme, bu yönde başka bir delilin de bulunmadığı ve feshin haklı sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti.

Kararı, davalı banka temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, davacının bankamatiklerin anahtarlarının olduğu çekmeceyi ve bankamatiği gören kamera açılarını birçok kez değiştirdiği ve bilgisayarın başında bu değişiklikleri takip ettiğine vurgu yaptı. Kararda, "Davacının bu eylemleri sebebiyle davacı işçiden şüphelenmekte haklı olan işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği ve davalının şüphe sebebi ile iş akdini feshedebileceği anlaşılmakla mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Kararın ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.