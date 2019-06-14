ATM'de parayı unutup gitti

Tekirdağ Çorlu’da yaşayan ve erkek kuaförü olarak çalışan esnaf Alpaslan Koban, bayram tatili için Edremit’e gitti.

ATM'DE PARAYI BIRAKIP GİTTİ

Burada bir ATM'nin önüne gelen Koban, işlem yapmak için sıra beklediği ATM’de unutulan parayı fark etti. ATM’nin kendisine verdiği paranın gerçek sahibin bulmak için bankaya dilekçe verdiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını kaydeden Alpaslan Koban, olay gününü şu şekilde anlattı:

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE BİR PARA UNUTULDU

“Bayramda tatil için Ayvalık’a gitmiştim. Dönüşte Edremit’e geldim, para yatırmak işlemleri için bir bankanın ATM’sine gittim. Bir süre sıra bekledim. Sıra bana geldiğinde de bir süre bekledim, çünkü ATM kartı almadı. Önümdeki kişi işlemini yaptı gitti ama parasını unuttu. Ben işlemimi yapmak için beklerken bir de baktım ATM bana asgari ücretin de üzerinde bir para verdi. Ben kendi işlemimi yaptım, 15 - 20 dakika gelmesini bekledim ama gelmedi. Gerekli yerlere başvuruları yaptım. Şu anda paranın sahibini arıyorum inşallah en kısa zamanda buluruz. Bankaya başvurdum dilekçemi verdim, ismimi ve telefon numaramı yazdım. İletişim bilgilerim paylaşılsın diye notumu da düştüm, en kısa sürede paranın sahibini bulmak istiyorum.”





BANKA ARACILIĞI İLE PARAYI TESLİM ETMEK İSTİYOR

Paranın gerçek sahibine bir mesaj iletmek isteyen Koban, “Muhtemelen bu para benim diye çok kişi çıkacak ama ben asıl sahibini bulmak istiyorum. Sahibi olduğunu iddia eden kişiden de hesap cüzdanına işletmesini ve benim de işlem yaptığım gün ve saate denk gelen işlemi göstermesini isteyeceğim. Banka aracılığı ile teslim etmek istiyorum. Başka türlü teslim edemem.” diye konuştu.