Audi kimsenin beklemediği modeli tanıttı: 1001 beygirlik canavar

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Alman lüks otomobil üreticisi Audi, ikonik R8 modelinin üretimini sonlandırmasından iki yıl sonra, yeni amiral gemisi süper otomobili Nuvolari'yi tanıttı.

İsmini efsanevi İtalyan yarış pilotundan alan bu özel model, markanın motor sporlarındaki köklü mirasını geleceğin teknolojisiyle taçlandırıyor.

BUGATTI VEYRON GÜCÜNDE HİBRİT PERFORMANS

Aracın kalbinde 10.000 rpm devir çevirebilen 4,0 litrelik çift turbo V8 motor ile üç adet elektromotordan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem yer alıyor.

Toplamda 1001 beygir güç üreten bu ünite, efsanevi Bugatti Veyron modelinin performans değerlerine erişmeyi başarıyor.

0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,6 saniyede tamamlayan Nuvolari, 350 km/s üzerindeki azami hızıyla tarihin en hızlı seri üretim Audi modeli unvanını eline geçiriyor.

Araçta kullanılan 7,3 kWh kapasiteli batarya ise sürücülere kısa mesafelerde tamamen elektrikli olarak sürüş yapabilme imkanı tanıyor.

Lamborghini Temerario ile motor mimarisini paylaşan lüks model, gövdesinde karbon fiber takviyeli polimer malzeme ve merkez kilitli jant barındıran ilk Audi modeli olarak öne çıkıyor.

Araçta motor sporlarının zirvesinden ilham alan aktif aerodinamik sistemlerin yanı sıra direksiyon üzerinden kontrol edilebilen manuel DRS düğmesi de var.

Dünya genelinde sadece 499 adetle sınırlandırılan bu özel süper otomobilin resmi teslimatlarına 2027 yılının ilk yarısında başlanması planlanıyor.

İç mekanında fiziksel kumandaları gelişmiş ekranlarla birleştiren araç, eski yarış otomobillerine gönderme yapan renk vurgularıyla dikkat çekiyor.