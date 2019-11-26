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Audi'den işçi çıkartma kararı

Alman devi otomobil markası olan Audi, 2025 yılına kadar 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.

REUTERS | 26.11.2019 - 15:53..
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Türkiye'de Manisa'da fabrika kurma hazırlığında olan Almanya'nın otomotiv devi  Volkswagen çatısı altında bulunan ve grubun en çok kâr eden markalarından biri olan Audi, Reuters’ın yönetime yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, 2025 yılına kadar 9 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

MALİYETLERİ AZALTACAKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Audi sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada, maliyetleri azaltmaya yönelik sendika temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ilerlediğini söylemişti.

Özellikle otomotiv endüstrisindeki elektrikifikasyon süreci, markaların bu yeni gelişmeye ekstra bütçe ayırmasına sebep oluyor.

Geliştirilen yeni teknolojiler ve modeller markaların maliyetlerinin en üst seviyeye çıkmasına sebep olduğu için otomobil üreticileri, bu durumda ya ciddi boyutlarda işten çıkarmalar yapıyor ya da ezeli rakipleriyle birleşerek maliyetleri azaltmaya bir alternatif oluşturuyorlar.

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