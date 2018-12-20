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Ava giden köpekler zehirlenerek öldü

Çanakkale'de domuz avına çıkan avcı grubuna eşlik eden köpekler, kırsal alanda zehirlenip can verdi.

DHA | 20.12.2018 - 17:52..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Babakale köyü yakınlarında geçen 12 Aralık günü bir grup avcı, domuz avlamak için sürek avına çıktı.

Avcılardan Hasan Durmaz, oğlu Sercan Durmaz ve Muhsin Karagöz’e ait Miloş, Dost, Ateş ve Paşa isimli köpekler de iz sürdü. Olaydan üç gün sonra cumartesi günü ise Muhsin Karagöz’e ait Paşa isimli av köpeği, rahatsızlanarak öldü.

KÖPEKLER VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Pazartesi günü bu kez Ateş, Miloş ve Dost isimli köpekler de zehirlenme belirtileri tespit edildi. Hasan Durmaz, köpeklerini Çanakkale merkezindeki veterinere götürdü. Veteriner köpeklere müdahale etti. Ancak Ateş isimli köpek de burada yaşamını yitirdi. Hasan Durmaz'a ait Miloş ve Dost isimli 2 köpek de tedavileri yapılmasına rağmen, Kocaköy’e götürüldükten bir süre sonra öldü.

Ava giden köpekler zehirlenerek öldü

"ZEHİR İLE HAYVANLAR ÖLDÜRÜLMESİN"

Av köpekleri zehirlenerek ölen Sercan Durmaz, “Babakale köyü kırsalında 4 köpeğimiz zehirlendi. Veterinere götürdük ama tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Onların saatlerce başında bekledim ve yaşadıkları acıyı gördüm. Sadece köpekler değil, hiçbir hayvan bu acıyı çekmemeli. Bunun için destek bekliyorum. Yani zehir ile hayvanlar öldürülmesin” dedi.

Zehirlenen köpeklerin veterinerdeki görüntüleri, sahiplerine duygusal anlar yaşattı.

Ava giden köpekler zehirlenerek öldü

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