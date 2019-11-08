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Avcılar'da araç içinde silahıyla oynarken arkadaşını vurdu

Yaralı arkadaşını önce hastaneye bırakıp kaçtı, sonra da teslim oldu.

DHA | 08.11.2019 - 14:15..
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Avcılar'da bir grup arkadaş otomobildeyken, Emre K.(23) isimli şahıs tabancasıyla oynamaya başladı. Silahın bir anda ateş alması sonucu ön tarafta oturan Mehmet Hasanoğlu vuruldu.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Avcılar, Firüzkoy, Yeşilkent Mahallesi'nde geçen çarşamba saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre, birlikte otomobille dolaşmaya çıkan Mehmet Hasanoğlu, Emre K. ve Ertuğrul Ş. bir süre dolaştı.

Araç hareket halindeyken otomobilin arka koltuğunda oturan Emre K., belindeki tabancayı çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada silah bir anda ateş alırken, namludan çıkan mermi otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Mehmet Hasanoğlu'na saplandı.

Ağır yaralanan Mehmet Hasanoğlu  arkadaşları tarafından yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Hasanoğlu hastanede hayatını kaybederken, Emre K. ve yanında bulunan arkadaşları hastaneden kaçtı.

1 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatılırken, polis kaçan kişileri yakalamak için harekete geçti. Polis operasyonları sürerken, olaydan bir gün sonra Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine gelen Emre K. ile olay sırasında aynı otomobilde bulunan Ertuğrul Ş.(24) polise teslim oldu.

Poliste ifade veren  Emre K.  olayın yanlışlıkla meydana geldiğini birlikte dolaştıkları arkadaşı Mehmet Hasanoğlu ile aralarında hiç bir olumsuz şey olmadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan Emre K. ile  Ertuğrul Ş. adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da araç içinde silahıyla oynarken arkadaşını vurdu

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