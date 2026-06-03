Avcılar'da çocuklar arasında bıçaklı kavga

İstanbul’un Avcılar ilçesinde çocuklar arasında başlayan basit bir tartışma, kısa sürede büyüyerek kanlı bir kavgaya dönüştü.

Büyüklerin de dahil olmasıyla kontrolden çıkan olayda bir kişi bıçakla yaralanırken yaşanan anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla Büyükçekmece’de yakalandı.

KAVGA ÇOCUKLAR ARASINDA BAŞLADI, BÜYÜKLERE SIÇRADI

Olay, 1 Haziran Pazartesi günü Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çocuklar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavgaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla olay kontrolden çıktı ve cadde üzerinde çok sayıda kişinin karıştığı bir arbede yaşandı.

BİR KİŞİ 4 KEZ BIÇAKLANDI

Büyüyen kavga sırasında Y.E.Ş. isimli kişi, kimliği belirlenen şüpheli tarafından bacağından 4 kez bıçaklandı. Olay çevrede paniğe neden olurken, saldırganlar kısa sürede bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, tarafların birbirine girdiği ve bir kişinin bıçaklandığı anlar net şekilde görüldü.

Kayıtların, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti sürecinde önemli delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER BÜYÜKÇEKMECE’DE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürerek şahısların Büyükçekmece ilçesinde bir adreste saklandıklarını tespit etti.

2 Haziran Salı günü düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 1981 doğumlu O.Ş.’nin 4, 2007 doğumlu E.Ş.’nin 6, 2009 doğumlu C.Ş. isimli çocuğun ise 2 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.