Serkan Tütüncü'den evlilik teklifi almıştı! Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı

2 yıl önce aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor.

2. YILDA TEKLİFİ ALDI

Sık sık mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, ilişkilerinin ikinci yılını yeni karelerle kutlamıştı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti, ilişkilerinin 2. yıl dönümünde evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı.

"KÜÇÜK BİR ŞEY YAPARIZ"

Paris'te sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan şarkıcı şimdi de düğün hazırlıklarına başladı. Zeynep Bastık; 'Düğün hazırlıkları başladı. Tam bir tarih veremeyeceğim. Küçük, kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız.' dedi.