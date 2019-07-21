Avcılar'da sivrisinek şikayeti

İstanbul Avcılar'daki dereden rahatsız olan halk, şikayetlerini dile getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü (BNV) tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır" denildi.

HALK ŞİKAYETÇİ

İlçede yaşayan vatandaşlar dereden dolayı gelen sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.

Şikayetlere konu olan Yeşilkent Deresi havadan görüntülendi.

3 ŞÜPHELİ NUMUNE

Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

CAMLARI AÇAMIYORLAR

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Yeşilkent Deresi'nde sineklerden rahatsız olduklarını DHA mikrofonuna anlatan vatandaşlar, sineklerden dolayı camları açamadıklarını ve rahatsız olduklarını kaydetti.

Yeşilkent Deresi'ne 500 metre uzaklıkta bulunan bir özel sağlık kuruluşuna gelen bir hasta için Batı Nil Virüsü testi istenileceği öğrenildi.

VATANDAŞ YARDIM BEKLİYOR

Hüseyin Kul, "Sinekler akşamları çocukları çok rahatsız ediyor. Evde oturulmuyor, balkonlarda çocukları ısırıyor. Sinekler yaz gelince başlıyor. Kışın yok. Yaz gelince yağmur yağıncaya kadar devam ediyor. Derenin kapanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalıktan kurtulması, virüs kapmaması için kapanmasını istiyoruz" dedi.

Kamere Aras da, "Sivrisinek var. Çok gece rahatsız oluyoruz. Fareler var. Lağım fareleri çok. Gece evlere giriyorlar. Hiç yatamıyoruz. Ne oturabiliyoruz, ne kalkabiliyoruz. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Üzerini kapatsalar daha iyi olur. Özellikle fareler, gece beşinci kata giriyorlar. Sinekler yazın çok. İçeri geliyorlar koskoca sinekler gece bizi hiç uyutmuyorlar. Öyle oluyor ki hastanelik oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayşe Yanıkyer ise, "Sineklerden camı açamıyoruz. Camı açarken bir tuhaf koku geliyor" dedi.