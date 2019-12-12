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Avcılar'da üniversite öğrencisi kız camdan düştü

4. kattan düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur K., ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

İHA | 12.12.2019 - 13:27..
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İstanbul Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin, Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi Edanur K.(19) 4'üncü katta bulunan kantin katından aşağıya düştü.

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki öğrenciler, sağlık ekiplerine haber verdi.

AĞIR YARALI

Ağır yaralanan genç kızın, ambulans ile Halkalı'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Edanur K.'ye sağlık müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.

Avcılar'da üniversite öğrencisi kız camdan düştü ViDEO

Avcılar'da üniversite öğrencisi kız camdan düştü


İNTİHAR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı. Edanur K.'nin düştü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.

Avcılar'da üniversite öğrencisi kız camdan düştü

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