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AVM tuvaletinde iki kişiyi bıçakladı, serbest kaldı

Bursa'da, tartıştığı iki kişiyi takip ederek alışveriş merkezinin tuvaletinde kıstıran ve bıçaklayan şahıs, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DHA | 03.04.2019 - 09:32..
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Bursa'da Ali S. ile Alihan A., gezinmek için dışarı çıktı.

İki arkadaş yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre, yanlarına gelen Taha G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

AVM tuvaletinde iki kişiyi bıçakladı, serbest kaldı

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Tartışma kısa sürede sonlanırken Ali S. ile Alihan A., olaydan sonra bir alışveriş merkezine gidip tuvalete girdi. İddiaya göre bu sırada iki arkadaşı takip eden Taha G., tuvalete girerek lavaboda ellerini yıkayan 2 kişiyi bacaklarından bıçakladı.

Kaçmaya çalışan şüpheli Taha G., alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi.

AVM tuvaletinde iki kişiyi bıçakladı, serbest kaldı

YARALILAR TABURCU OLDU

Yaralı Ali S. ile Alihan A., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarındaki yaraların dikilmesinin ardından bir süre müşahede altına alınan iki genç, taburcu oldu.

AVM tuvaletinde iki kişiyi bıçakladı, serbest kaldı

Gençlerin şikayetçi olduğu şüpheli Taha G. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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