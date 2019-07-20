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Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirmedi

Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilmemesi için Türkiye'ye 6 milyar euro vereceğini taahhüt eden AB, gereken ödemeleri yapmadı.

AA & Ensonhaber | 20.07.2019 - 11:18..
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Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirmedi

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programına (FRIT) ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona sağlık, sosyo ekonomik destek ve belediye altyapısı gibi alanlara harcanmak üzere 1.41 milyar euroluk kaynağın tahsis edildiği bildirildi.

2.35 MİLYAR EURO VERİLDİ

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar euroluk fona şimdiye kadar 5.6 milyar euro tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, fon kapsamında 3.5 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2.35 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fon kapsamında 80'in üzerinde projenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ANLAŞMA

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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